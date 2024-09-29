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11:00, 29 сентября 2024 года Ветераны и родственники погибших участников СВО посетили храмы Болхова По всем павшим состоялась панихида.



Фото: Орловская митрополия

В Орловской области для ветеранов и родственников погибших участников СВО организоваи паломническую поездку в храмы старинного города Болхова. В рамках поездки по всем павшим состоялась панихида.





- Настоятель Спасо-Преображенского собора протоиерей Александр Кузнецов рассказал гостям об истории собора и отслужил панихиду по всем погибшим.

Настоятель Христорождественского храма иерей Сергий Ноздрунов провел экскурсию по храмам Болхова, в ходе которой познакомил паломников с уникальной историей этого старинного города, - рассказали в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.















Ольга СУПОНЕВА





