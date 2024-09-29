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10:29, 29 сентября 2024 года "Кросс нации" в Орле пробежало больше тысячи человек Забег состоялся 28 сентября.



Фото: t.me/prosport57orel

В Орле 28 сентября прошел "Кросс нации-2024". Участие в нем приняло больше тысячи человек.



Дистанции были разные от 600 метров до трех километров, площадкой для забега стал стадион Ленина. В забеге поучаствовали не только спортсмены, но и любители активного образа жизни. Победители получили награды.



- Также в ходе мероприятия состоялась церемония награждения знаками отличия комплекса ВФСК ГТО, - отметили в пресс-службе правительства Орловской области.







Ольга СУПОНЕВА





