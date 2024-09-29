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8:54, 29 сентября 2024 года

Какие народные приметы есть на день Ефимии 24 сентября 2024

Что нельзя и что можно делать по народному календарю.

Фото: Ольга Супонева

29 сентября 2024 православная церковь вспоминает святую Ефимию. Какие приметы есть по народному календарю, что нельзя и что можно делать в этот день. Рассказываем.

На Руси в этот день принято было подавать на стол птицу, капусту, соленые грибы. Не подавали рыбу, считалось, что это к плохим новостям. Нельзя было ходить в баню вчетвером, париться чужим веником и целоваться в бане. Все это сулило неприятности. Старались в день Ефимии не браться за новые дела, потому что это могло обернуться трудностями. Также, по поверьям, нельзя стричь ногти, отправляться в дальнюю поездку, переезжать.

Есть приметы, связанные с природными явлениями. Так, если день выдался теплым и не дождливым, то зима придет поздно и будет мягкой. Если листва на деревьях пожелтела, но не опадает, осень будет долгой. 29 сентября гремит гром - снега зимой будет мало, но при этом ударят сильные морозы.


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