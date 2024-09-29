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8:41, 29 сентября 2024 года В Орле открылся центр по поиску работы для курян За консультацией переселенцы из приграничья могут обратиться в "Патриот-57".



Фото: Ольга Супонева

Жителям Курской области, переехавшим на Орловщину, помогут с поиском работы. Консультативный центр открылся в Орле.



Мобильный консультативный пункт расположен на площадке центра "Патриот-57". Как сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла", консультанты службы занятости примут посетителей пять дней в неделю.



Обратиться можно с понедельник-четверг: 9:00-18:00 (перерыв 13:00-13:48); пятница: 9:00-17:00 (перерыв 13:00-13:48).



Телефон для справок: 8(4862) 72-07-78.





Ольга СУПОНЕВА





