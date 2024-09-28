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16:48, 28 сентября 2024 года

Последнее воскресенье сентября будет теплым в Орловской области

А на следующей неделе немного похолодает.

Фото: архив

В Орловской области в воскресенье 29 сентября днем воздух прогреется до +22-27, вечером похолодает до 12-17. Облачно, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 8-13 м/с, давление 745 мм.рт.ст. Такой прогноз представили в Орловском гидрометцентре.

В понедельник 30 сентября немного похолодает до +20. В первые дни октября погода будет преимущественно облачной, столбики термометров покажут +20-24. Ближе к концу следующей недели ожидаются осадки и похолодание до +18.


Сергей Силаев
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