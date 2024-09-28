В Орле развернулась выставка ретроавтомобилей

Машины из прошлого собрались на площадке центра "Патриот-57".
Видео: "Вести-Орел"
В Орле 28 сентября прошла выставка ретроавтомобилей. На площадке центра "Патриот-57" представили не только автомобили. Для создания антуража организаторы установили буфет времен СССР, а желающие могли поиграть в настольные игры.
– Здесь на этой выставке 43 участника, 40 автомобилей, мопеды, велосипеды и мотоцикл, - рассказала "Вести-Орел" соорганизатор "Ретро-ярмарки" Светлана Локонова.
Организаторы также предусмотрели интерактивные викторины для участников всех возрастов и музыкальное сопровождение.