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14:16, 28 сентября 2024 года В Орловской области водитель легковушки попал в больницу после столкновения со столбом Мужчина не справился с управлением в селе Корсаково.



Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Вечером 27 сентября в селе Корсаково произошло ДТП. Водитель "Фольксваген Поло" 25 лет ехал по дороге "Новосиль-Корсаково-Орлик " и не справился с управлением в районе 50-го километра.



В результате водитель вылетел на обочину и столкнулся со столбом. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, на скорой пострадавшего отвезли в Мценскую районную больницу. На месте работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.





Сергей Силаев





