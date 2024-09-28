В Орловской области водитель легковушки попал в больницу после столкновения со столбом
Мужчина не справился с управлением в селе Корсаково.
Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области
Вечером 27 сентября в селе Корсаково произошло ДТП. Водитель "Фольксваген Поло" 25 лет ехал по дороге "Новосиль-Корсаково-Орлик " и не справился с управлением в районе 50-го километра.
В результате водитель вылетел на обочину и столкнулся со столбом. По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, на скорой пострадавшего отвезли в Мценскую районную больницу. На месте работали сотрудники МЧС и Госавтоинспекции.