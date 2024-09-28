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13:55, 28 сентября 2024 года Пять почтовых отделений возводят в Орловской области Используется технология быстровозводимой конструкции.



Фото: реготделение партии "Единая Россия" Орловской области

В Орловской области завершается строительство пяти новых почтовых отделений и ремонт трех существующих. На работы выделили 43 миллиона рублей.



– Быстровозводимые почтовые отделения — новшество для Орловской области. У них металлический каркас, стены из сэндвич-панелей, фасад облицован декоративными панелями. Помещения оборудуют в соответствии с современными стандартами и корпоративным стилем, - сообщили в пресс-службе реготделения партии "Единая Россия".



Депутат Госдумы Ольга Пилипенко посетила отремонтированный офис в поселке Зареченский, а также новое здание в Орловском округе. Она отметила, что с региональным руководством "Почты России" обсудила предложения по усовершенствованию работы, которые представят в Госдуме во время правительственного часа.





Сергей Силаев





