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13:10, 28 сентября 2024 года В орловском райцентре благоустроили двор Территорию привели в порядок в селе Корсаково.



Фото: департамент ЖКХ Орловской области

В селе Корсаково Орловской области благоустроили двор. На работы потратили почти 800 тысяч рублей.



Работы на улице Мира рядом с домом №49 проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в департаменте ЖКХ региона.



Подрядчик обустроил проезд и установил бортовой камень во дворе многоквартирного дома. Работы завершены в срок, предусмотренный контрактом.





Сергей Силаев





