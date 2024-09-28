В орловском райцентре благоустроили двор

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13:10, 28 сентября 2024 года
В орловском райцентре благоустроили дворТерриторию привели в порядок в селе Корсаково.
Фото: департамент ЖКХ Орловской области
В селе Корсаково Орловской области благоустроили двор. На работы потратили почти 800 тысяч рублей.
Работы на улице Мира рядом с домом №49 проводились в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщили в департаменте ЖКХ региона.
Подрядчик обустроил проезд и установил бортовой камень во дворе многоквартирного дома. Работы завершены в срок, предусмотренный контрактом.
Сергей Силаев
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