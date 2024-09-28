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16:00, 28 сентября 2024 года Дневной выпуск программы "Вести-Орел" с Александрой Бахтиной



Расскажем, что важного и интересного произошло в регионе к середине 28 сентября 2024 года:



- О чем говорят на всероссийском бизнес-форуме в Орле те, кто свое дело построил на любви.



- В Болхове появился фонтан.



- "Вишневый сад" на орловской сцене! Заглянем в закулисье!



- Орловцы присоединились к "Кроссу наций"! Кадры со стадиона Ленина в "Вестях".





Вести-Орёл





