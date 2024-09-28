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11:44, 28 сентября 2024 года В Орле проходит "Кросс нации" На стадионе Ленина собрались более тысячи человек.







В Орле на стадионе Ленина собрались более тысячи орловцев. В областном центре 28 сентября проводится "Кросс нации ".



В 2024 году мероприятия организовали в 20-ый раз. Попробовать свои силы пожелали более тысячи человек, сообщила корреспондент "Вести-Орел" с места событий. Подробности смотрите в ближайших выпусках.





Сергей Силаев





