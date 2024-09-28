Андрей Клычков раскрыл подробности атаки БПЛА на Орловщину

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10:08, 28 сентября 2024 года
Андрей Клычков раскрыл подробности атаки БПЛА на ОрловщинуДрон пытался атаковать регион утром 28 сентября.
Фото: архив
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил подробности атаки дрона самолетного типа. Беспилотник сбили 28 сентября около 07.00.
По словам главы региона, никто не пострадал, повреждений нет, на месте работают оперативные службы.
По данным оборонного ведомства, за прошедшую ночь также были сбиты четыре беспилотника над Курской областью и один над Белгородской.
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