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7:27, 28 сентября 2024 года

28 сентября в народном календаре день Никиты Гусятника: какие есть приметы

Что можно и что нельзя делать 28 сентября 2024 по народному календарю.

Фото: Ольга Супонева

28 сентября 2024 в народном календаре - Никита Гусятник. В этот день отмечается церковный праздник Новоникитской иконы Божией Матери, православные вспоминают святого великомученика Никиту Готфского. Какие народные приметы есть на этот день, что можно делать и чего нельзя, и как наши предки предсказывали погоду? Рассказываем.

Святому Никите принято молиться о здоровье новорожденных и маленьких детей, а также домашней птицы. Считается, что это день, когда гуси улетают в теплые края, а значит скоро наступят холода. Нельзя ругаться, спорить, а вот если произошла ссора или есть какой-то неразрешенный конфликт, самое время для примирения. Благоприятный день для того, чтобы собраться всей семьей, планировать или начинать путешествие. Не стоит на Никиту Гусятника выставлять на обозрения свои достижения, хвалиться достатком или красотой.

Приметы, связанные с природой, сложились следующие. Если гуси летят высоко, весной будет серьезное половодье, низко - большой воды ждать не стоит. Ясная погода предвещает ветер на следующий день, а если идет дождь, то весна придет поздно и будет дождливой.


Ольга СУПОНЕВА
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