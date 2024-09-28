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19:15, 27 сентября 2024 года В Болхове появился поющий фонтан Его максимальная высота достигает десяти метров.







В Болхове состоялось торжественное открытие светомузыкального поющего фонтана. Новое общественное пространство появилось благодаря усилиям Вячеслава Пояркова - коренного жителя Болхова и руководителя местного завода полупроводниковых приборов.



В феврале 2025 года предприятие будет отмечать свой юбилей. Музыкальный фонтан стал отличным подарком для коллег и всех горожан.



- Фонтан символизирует движение, избавление от негативных эмоций и стремление к победе, - отметил Вячеслав Поярков.



Вокруг фонтана установили лавочки, светильники, дорожки, высадили деревья и кустарники. Это уютное место придется по душе как детям, так и взрослым.



- Дети, взрослые и пенсионеры обязательно будут приходить сюда вечером или в свободное время, чтобы полюбоваться фонтаном. Он работает в ритме музыки, меняя свои цвета. Это удивительное зрелище, - поделилась своими впечатлениями жительница Болхова Надежда Петухова.



Высота поющего фонтана достигает десяти метров. Он будет радовать болховчан каждый день, начиная с 7:30 утра.









Юлия Опанасюк





