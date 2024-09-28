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21:00, 27 сентября 2024 года Болховские школьники постигают азы наук благодаря "Точке роста" Образовательный центр работает в школе №2 города Болхова уже больше года.







В сентябре 2023 года в болховской школе №2 открылся образовательный центр "Точка роста". С этого момента учебный процесс стал для школьников не только увлекательным, но и гораздо более глубоким.



Теперь ребята могут исследовать микромир, заглядывая внутрь любой клетки. Они с легкостью программируют робота-манипулятора, а с помощью тесламетра измеряют магнитное поле телефона и компьютера.



Для углубленного изучения физики в школе закупили 5 лабораторий и 10 ноутбуков. Например, в одной из лабораторий дети могут самостоятельно определить, чем кровь человека отличается от крови лягушки. Занятия проходят как в рамках урочной, так и во внеурочной деятельности, по желанию детей.



- Мы стараемся заинтересовать всех ребят. Некоторые не спешат посещать занятия, но после того, как они побывают на них, им становится интересно, и они продолжают приходить, - отметила Анна Естина, директор школы №2 имени воина-интернационалиста Винокурова.



По статистике, такие занятия помогают более 15% обучающихся определиться с будущей профессией.





Юлия Опанасюк





