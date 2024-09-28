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20:30, 27 сентября 2024 года

Более тридцати вопросов рассмотрели орловские депутаты на сессии областного Совета

Заседание регионального парламента состоялось 27 сентября.



Поддержка малого бизнеса, ужесточение ответственности за эксплуатацию транспортных средств с высоким уровнем шума, доступность лекарственных препаратов, повышение уровня демографии - эти и другие вопросы рассмотрели 27 сентября региональные парламентарии на 36-м заседании Орловского областного совета.

Одним из основных стал вопрос об исполнении и изменениях в бюджете на 2024 год, доходная часть которого увеличилась на три миллиарда рублей, а расходная - на четыре. Как и в предыдущие годы, региональная казна сохранит свою социальную направленность. В приоритете остается поддержка малого бизнеса.

Одним из самых обсуждаемых стал вопрос о мерах, направленных на улучшение демографической ситуации. Так, в 2022 году в регионе родилось 4957 детей, а в 2023-м уже на 327 меньше. К решению этой проблемы региональные парламентарии вернутся позже, собрав все предложения от партий и комитетов.


Екатерина Габова
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