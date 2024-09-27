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17:15, 27 сентября 2024 года В Орле будет работать мобильный пункт отбора на военную службу Желающих заключить контракт с Минобороны ждут в районе центрального рынка.



Фото: архив

В ближайшие выходные в Орле будет действовать мобильный пункт отбора на военную службу. Как сообщили в орловской мэрии, всех желающих заключить контракт с Министерством обороны ждут в районе центрального рынка с 9:00 до 15:00.



Подробную информацию о возможностях контрактной службы можно получить по телефону: 8 (4862) 48-40-09, а также в пункте отбора граждан на военную службу по контракту, который находится в Орле по адресу: улица Октябрьская, дом 30. Кроме того, заявление можно подать на портале "Госуслуг" в разделе "Военная служба по контракту".





Сергей Мерцалов





