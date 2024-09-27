Андрей Клычков встретился с министром культуры Ольгой Любимовой
Стороны обсудили несколько региональных проектов.
Фото: Ольга Любимова
Губернатор Орловской области Андрей Клычков 27 сентября встретился с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой. Речь шла о работах по созданию мемориального комплекса "Судбищенская битва", реализации нацпроекта "Культура" в регионе и реставрационных планах в Орловской области.
Как рассказала Ольга Любимова в Telegram-канале, археологические работы близки к завершению. В скором времени специалисты приступят к созданию визит-центра и зоны отдыха.
Глава министерства пожелала реализовать намеченные планы и поблагодарила губернатора за совместную работу.