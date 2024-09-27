пятница 27.09.2024 19:01:31 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

16:03, 27 сентября 2024 года

"Дежурная часть Ивана Суверина"

27 сентября в 17:45 на канале "Россия 24" смотрите передачу, посвященную памяти самого известного правового корреспондента региона.



Корреспондент, чье имя стало брендом. Так говорят об Иване Суверине коллеги, сотрудники силовых структур и экстренных служб. Завтра, 28 сентября, исполнится 40 дней, как его не стало. Сегодня мы вспомним о том, каким человеком и журналистом он был.

На канале "Россия 24" в 17:45 смотрите передачу "Дежурная часть Ивана Суверина". Он больше 10 лет был ее автором и ведущим. Всегда находился на связи с правоохранительными органами. Выезжал на места преступлений по первому звонку.

Его материалы отличались оперативностью, достоверностью, объективностью. Его знали и любили зрители. О том, чему научил нас самый известный правовой корреспондент региона, наш коллега Иван Суверин, – в нашей передаче.
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.