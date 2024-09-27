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16:03, 27 сентября 2024 года "Дежурная часть Ивана Суверина" 27 сентября в 17:45 на канале "Россия 24" смотрите передачу, посвященную памяти самого известного правового корреспондента региона.







Корреспондент, чье имя стало брендом. Так говорят об Иване Суверине коллеги, сотрудники силовых структур и экстренных служб. Завтра, 28 сентября, исполнится 40 дней, как его не стало. Сегодня мы вспомним о том, каким человеком и журналистом он был.



На канале "Россия 24" в 17:45 смотрите передачу "Дежурная часть Ивана Суверина". Он больше 10 лет был ее автором и ведущим. Всегда находился на связи с правоохранительными органами. Выезжал на места преступлений по первому звонку.



Его материалы отличались оперативностью, достоверностью, объективностью. Его знали и любили зрители. О том, чему научил нас самый известный правовой корреспондент региона, наш коллега Иван Суверин, – в нашей передаче.







