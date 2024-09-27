Орловец отправится на принудительные работы за угрозу убийством
Наказание 49-летнему мужчине вынес суд Покровского района.
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Мировой суд Покровского района вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).
Суд установил, что в марте 2024 года орловец в нетрезвом состоянии угрожал человеку с ножом в руках. Кроме того, потерпевший получил удары по шее.
– Мужчина высказывал угрозы, держа в руке нож, затем, продолжая угрожать убийством, нанес потерпевшему несколько ударов в шею металлическими плоскогубцами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.