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18:30, 27 сентября 2024 года Орловец отправится на принудительные работы за угрозу убийством Наказание 49-летнему мужчине вынес суд Покровского района.



Фото: архив

Мировой суд Покровского района вынес приговор 49-летнему местному жителю, признанному виновным по части 1 статьи 119 УК РФ (угроза убийством).



Суд установил, что в марте 2024 года орловец в нетрезвом состоянии угрожал человеку с ножом в руках. Кроме того, потерпевший получил удары по шее.



– Мужчина высказывал угрозы, держа в руке нож, затем, продолжая угрожать убийством, нанес потерпевшему несколько ударов в шею металлическими плоскогубцами, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.





Сергей Силаев





