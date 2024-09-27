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16:30, 27 сентября 2024 года В Ливнах поставят точку в деле о смертельном избиении за случайный толчок плечом Трагедия случилась год назад на улице Денисова.



Фото: СУ СК России по Орловской области

Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.



Как рассказали в СУ СК России по региону, трагедия случилась в октябре прошлого года на улице Денисова в Ливнах. По версии следствия, прохожий случайно задел нетрезвого обвиняемого плечом. Вспыхнул конфликт, переросший в избиение. От травм мужчина скончался в местной больнице.





Артем Ежаков





