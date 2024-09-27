В Ливнах поставят точку в деле о смертельном избиении за случайный толчок плечом
Трагедия случилась год назад на улице Денисова.
Фото: СУ СК России по Орловской области
Ливенский районный суд приступает к рассмотрению уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Как рассказали в СУ СК России по региону, трагедия случилась в октябре прошлого года на улице Денисова в Ливнах. По версии следствия, прохожий случайно задел нетрезвого обвиняемого плечом. Вспыхнул конфликт, переросший в избиение. От травм мужчина скончался в местной больнице.