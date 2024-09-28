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20:00, 27 сентября 2024 года В Орле выбрали самые спортивные семьи Фестиваль организовали активисты "Движения Первых".







В областном центре выбрали лучшую семейную команду в рамках фестиваля, организованного "Движением Первых". На мероприятие приехали более ста семей со всего региона.



Орловцы собрались на спортивной площадке, где соревновались в силе и интеллекте. Все началось с зарядки, затем состоялся забег на 500 метров. Также орловцы поучаствовали в многоборье, "веселых стартах", спортивном квизе и поиграли в городки.



– Для этого движение и существует, чтобы родители были примером для своих детей, и при этом родители своими детьми гордились. Такие мероприятия в этом помогают, - отметил председатель совета регионального отделения "Движение Первых" Орловской области Антон Гомозов.



Все команды успешно справились с заданиями. Лучшими стали семьи из Орловского округа, Кромского района и Орла. Наградили и участников, а также тех, кто отличился на отдельных дистанциях.





Никита Харин





