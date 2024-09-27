Главная » Новости



15:30, 27 сентября 2024 года Село Фошня станет Населенным пунктом воинской доблести Решение о присвоении почетного звания принято на заседании областного совета 27 сентября.





По итогам сессии областного совета 27 сентября региональное почетное звание "Населенный пункт воинской доблести" присвоят селу Фошня Колпнянского района. Об этом сообщает региональный информационный портал.



На территории села с ноября 1941-го по февраль 1943-го года проходили ожесточенные сражения с немецко-фашистскими захватчиками. В частности, 18 и 19 февраля 1942-го года 507-й стрелковый полк 148-й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Архипова сражался с противником силой до двух полков с 18-ю танками при поддержке артиллерии и минометов, который превосходил его по боевой мощи.



Полностью врага с территории Фошни изгнать удалось 2 февраля 1943-го года.





Артем Ежаков





