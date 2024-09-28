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10:00, 28 сентября 2024 года Орловская спортсменка победила на соревнованиях по брейкингу в Казани Варваре Денисовой покорились "Уличные игры".







Орловская спортсменка победила на соревнованиях по брейкингу в Казани. Варваре Денисовой покорились "Уличные игры". Соревнования в столице Татарстана собрали более тысячи участников из 50 регионов страны.



В свои 11 лет орловчанка уже призер Первенства России. Варвара и дальше будет покорять самые престижные турниры в своей возрастной категории. Сезон уже начался.





Анастасия Дорохова





