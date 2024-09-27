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18:00, 27 сентября 2024 года

Орловские школьники приняли участие в историческом квесте

Он называется "Навигатор орловских партизан".



В Орловском военно-историческом музее впервые прошла региональная историческая игра "Навигатор орловских партизан". Это увлекательный квест по страницам боевой славы родного края. Участниками игры стали ученики школ города Орла и Мценского района. По легенде, ребята должны были перенестись в прошлое и ощутить себя настоящими партизанами.

- В минувшем году мы отметили 80-летие первого партизанского парада, который состоялся в Орле в 1943 году. А в этом году мы вспоминаем это событие и считаем, что молодое поколение должно знать о наших героях, - рассказала координатор проекта "Навигаторы детства" Елена Цыганкова.

В игре участвуют пять школ. На каждом этапе ребят ждали задания, требующие смекалки: они разгадывали анаграммы, отвечали на вопросы по истории Великой Отечественной войны, "ходили" по минному полю, разбирались в видах каш и оказывали медицинскую помощь.

Одним из самых сложных испытаний стало угадывание целебных трав, которые использовали партизаны во время войны. Это вызвало затруднения у участников.


Антон Сорокин
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