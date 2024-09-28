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9:00, 28 сентября 2024 года Орловский Роспотребнадзор запускает горячую линию по гриппу и ОРВИ Она будет работать с 30 сентября по 11 октября.





Орловский Роспотребнадзор запускает горячую линию по гриппу и ОРВИ. Она будет работать с 30 сентября по 11 октября.



Жители региона смогут задать вопросы по прививочной кампании и профилактике гриппа и ОРВИ.



Горячая линия будет работать в будни с 9:00 до 17:00. Перерыв – с 13:00 до 13:45. Телефоны опубликованы на сайте Роспотребнадзора.





Артем Ежаков





