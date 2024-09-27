В Орле молодые полицейские приняли присягу

Они пополнили подразделения следствия, ППС, участковых уполномоченных.
Фото: УМВД России по Орловской области
В Орле состоялось торжественное принятие присяги молодыми сотрудниками органов внутренних дел. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, церемония прошла для полусотни новобранцев. Они пополнили подразделения следствия, ППС, участковых уполномоченных.
С принятием присяги полицейских поздравили коллеги, ветераны полиции, родные и близкие. После церемонии присутствующие приняли участие в молебне, а затем возложили цветы к стеле сотрудникам ОВД, погибшим при выполнении служебного долга.