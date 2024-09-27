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17:30, 27 сентября 2024 года В Орловской области завершился дополнительный период ЕГЭ Экзамены сдавали восемь одиннадцатиклассников.



Фото: архив

В Орловской области завершился дополнительный период единого государственного экзамена в 2024 году. ЕГЭ по русскому языку и базовой математике сдавали выпускники одиннадцатых классов, которые не смогли преодолеть минимальный порог по этим предметам в основной период и не получили аттестат о среднем общем образовании.



Как сообщили в Орловском региональном центре оценки качества образования, все экзамены прошли в штатном режиме, без каких-либо нарушений.



Также завершился дополнительный период проведения государственной итоговой аттестации для девятиклассников. В сентябрьских экзаменах приняли участие 377 человек. Ребята, успешно сдавшие экзамены, получат аттестат об основном общем образовании, что позволит им продолжить обучение в 10 классе.





Сергей Мерцалов





