Главная » Новости



15:00, 27 сентября 2024 года Орловцев предупредили о помехах на экранах телевизоров Телевидение будет работать с перебоями, начиная с сегодняшнего дня.



Фото: архив

В начале октября жителей Орловской области ожидают перебои в телевизионном вещании. Об этом сообщили представители Российской телевизионной радиовещательной сети (РТРС).



Эксперты призывают не паниковать, если в ближайшее время телевизор начнет работать нестабильно или возникнут трудности с приемом сигнала. Помехи могут длиться от нескольких секунд до 20 минут в сутки. В худшем случае изображение может полностью пропасть.



Сбои будут наблюдаться, начиная с 27 сентября и до середины октября, во всех регионах России из-за солнечной интерференции. График появления неполадок можно найти на сайте ртрс.рф и в мобильном приложении "Телегид".





Сергей Мерцалов





