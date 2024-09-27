Орловские врачи дали советы для здоровья сердца

Главные из рекомендаций кардиологов – здоровый образ жизни, снижение стресса и регулярная диспансеризация.
Главной причиной смертности в мире остаются сердечно-сосудистые заболевания. Ежегодно они уносят миллионы жизней. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, 29 сентября отмечается Международный день сердца.
Главные из рекомендаций, которые дают кардиологи, это здоровый образ жизни, снижение стресса и регулярная диспансеризация.
Тревожным сигналом о проблемах с сердцем могут быть и нетипичные симптомы: онемение пальцев, изжога, тошнота. В случае приступа врачи советуют лечь, положить под язык антиангинальное и принять кроверазжижающий препарат, открыть окно и вызвать скорую помощь.