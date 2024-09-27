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12:14, 27 сентября 2024 года 2 октября в Орловской области проверят систему оповещения населения Сирены будут слышны с 10:30 до 12:00.





2 октября в Орловской области пройдет плановая проверка систем оповещения населения. Об этом сообщает региональный информационный портал.



В проверке будут задействованы электросирены, громкоговорители и выносные акустические установки. Их будет слышно с 10:30 до 12:00.



Также оповещения будут запущены в эфире общероссийских и региональных теле- и радиоканалов, а также в мобильном приложении "МЧС России".





Артем Ежаков





