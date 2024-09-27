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12:06, 27 сентября 2024 года В Орле стартовал форум для активистов "Движения первых" Ребята обсудят проекты с наставниками и обменяются опытом между собой.



Фото: архив "Вести-Орел"

В Орле 27 сентября начался форум детских инициатив "Будущее за нами". Платформа объединила около 150 активистов "Движения первых" от 14 до 18 лет со всего региона.



Целью форума является развитие научно-исследовательской и инновационной деятельности. Участников ждет насыщенный день: культурно-развлекательные мероприятия, обмен опытом, работа по флагманским проектам движения.



Кроме того, перед ребятами выступит более десятка спикеров. Наставники помогут юным орловцам в разработке социально значимых проектов. Форум завершится презентацией кейс-проектов участников.





Сергей Силаев





