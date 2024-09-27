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14:00, 27 сентября 2024 года В Орле задержали молодого закладчика с 200 граммами наркотика 19-летнего парня задержали в момент, когда он собирался сделать тайник.



Фото: УМВД России по Орловской области

Орловские полицейские благодаря оперативной информации задержали 19-летнего парня, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Орловской области, молодой человек был задержан в момент, когда он собирался сделать тайник в лесопарке.



У подозреваемого нашли пять свертков с наркотиком и предметы для фасовки. Лабораторная проверка показала, что при себе у парня было 203,15 грамма запрещенного вещества.





Артем Ежаков





