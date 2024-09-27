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12:45, 27 сентября 2024 года В Орле появятся улица Донецкая и Луганский переулок Решение принято на сессии городского совета.





В Орле появятся улица Донецкая и Луганский переулок. Решение принято на сессии горсовета 27 сентября для увековечивания героизма жителей Донбасса и участников специальной военной операции.



Новую улицу и переулок создадут на территории, ограниченной Наугорским шоссе, Дачным проездом и северо-восточной границей Орла. Также в будущем здесь могут проложить улицу генерала Горбатова, сообщили в пресс-службе горсовета.



Проект разработан и утвержден для выделения земли под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан, в том числе семьям участников СВО.





Артем Ежаков





