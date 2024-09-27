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14:30, 27 сентября 2024 года Орловским участникам СВО выделят землю после поручения Генпрокурора РФ Участки для передачи уже сформированы.





По поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова прокуроры помогают участникам СВО в решении социальных проблем, в частности, предоставления им положенной земли.



В Орловской области после рассмотрения актов прокурорского реагирования сформированы земельные участки для передачи участникам спецоперации.



Для соблюдения прав бойцов и их родных надзорное ведомство тесно взаимодействует с фондом "Защитники Отечества" и его филиалами, сообщили в Генпрокуратуре РФ.





Артем Ежаков





