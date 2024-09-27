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11:30, 27 сентября 2024 года В Орле подрядчика оштрафовали за срыв срока проектирования корпуса поликлиники №1 Фирма заплатит 850 тысяч рублей.





Прокуратура Железнодорожного района Орла проверила соблюдение законодательства при выполнении национального проекта "Здравоохранение". В частности, под изучение ведомства попало проектирование нового корпуса поликлиники №1.



Установлено, что в апреле прошлого года контракт на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации и получение на нее положительного заключения государственной экспертизы получило АО "ГИПРОЗДРАВ" – Научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха».



В срок соглашение исполнено не было, за что фирма была оштрафована на 850 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.



26 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал ускорить темпы по подготовке строительства нового корпуса поликлиники №1, чтобы 15 ноября выйти на заключенный контракт.



Стройка корпуса начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. В нем будут обслуживаться жители Железнодорожного района Орла. Ранее сообщалось, что здание запланировали шестиэтажным. В нем откроют пять отделений. Также будет работать дневной стационар с 18 койками.





Артем Ежаков



