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11:50, 27 сентября 2024 года Два сквера в центре Орла стали именными Решение приняли на заседании горсовета.





На заседании Орловского городского совета 27 сентября депутаты приняли решения о присвоении имен двум скверам в областном центре.



Со стороны гостиницы "Русь" установлен бюст первого председателя российского парламента Сергея Муромцева, в честь которого предложено назвать небольшой сквер. Еще один сквер – со стороны главпочтамта – предложено назвать в честь государственного деятеля Петра Столыпина.

– Имя Столыпина внесено в века, а жизнь его семьи связана с Орлом, – отметила председатель комитета Татьяна Малыгина. На комитете отметили, что бюст Муромцева установили без привлечения бюджетных средств, а деньги на бюст Столыпину собрали общественники.





Сергей Силаев





