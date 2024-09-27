Два сквера в центре Орла стали именными

На заседании Орловского городского совета 27 сентября депутаты приняли решения о присвоении имен двум скверам в областном центре.
Со стороны гостиницы "Русь" установлен бюст первого председателя российского парламента Сергея Муромцева, в честь которого предложено назвать небольшой сквер. Еще один сквер – со стороны главпочтамта – предложено назвать в честь государственного деятеля Петра Столыпина.
– Имя Столыпина внесено в века, а жизнь его семьи связана с Орлом, – отметила председатель комитета Татьяна Малыгина.
На комитете отметили, что бюст Муромцева установили без привлечения бюджетных средств, а деньги на бюст Столыпину собрали общественники.