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11:06, 27 сентября 2024 года Орловские воспитатели принимают поздравления с профессиональным праздником Сегодня чествуют всех работников дошкольного образования.







Орловские воспитатели принимают поздравления с профессиональным праздником. 27 сентября чествуют всех работников дошкольного образования. В этот день в 1863-м году был открыт первый в стране детский сад.



Сейчас это первое место, где малыши знакомятся с разнообразием жизни – в том числе с физической культурой. Героиня этого сюжета посвятила четверть века жизни работе с детьми. Анастасия Дорохова узнала секреты мастерства.





Анастасия Дорохова



