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10:30, 27 сентября 2024 года В Орловской области могут ввести туристический налог Предложение для регионов внесло Минэкономразвития.





В Орловской области могут начать взимать туристический налог с 1 января 2025 года. Средства планируется взимать с номера в гостинице, а не с проживающего в нем. Тему обсудили 26 сентября на совещании губернатора с главами районов.



Собранные средства направят в бюджеты районов. Деньги можно будет потратить только на создание, ремонт, реконструкцию объектов туристической инфраструктуры. Ставку установит регион самостоятельно.

– Ставку будет устанавливать регион, базово она составит 65 руб. с номера в сутки (6 тыс. руб. в квартал) с правом применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от сезонности и заполняемости средств размещения, – рассказали в пресс-службе областного правительства.





Сергей Силаев



