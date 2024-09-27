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10:00, 27 сентября 2024 года Андрей Клычков потребовал ускориться в подготовке возведения корпуса поликлиники №1 В нем будут лечить жителей Железнодорожного района.



Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал ускорить темпы по подготовке строительства нового корпуса поликлиники №1. В нем будут обслуживаться жители Железнодорожного района Орла.



Стройка начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. Срок выхода из экспертизы обозначен.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: "15 ноября – это уже крайний срок выхода на заключенный контракт. Не на размещение – а на уже готовый контракт. Поэтому ускоряйтесь по экспертизе и размещайтесь на конкурс". Напомним, ранее сообщалось, что здание запланировали шестиэтажным. В нем откроют пять отделений. Также будет работать дневной стационар с 18 койками.





Анна Вайсергисер



