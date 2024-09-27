Андрей Клычков потребовал ускориться в подготовке возведения корпуса поликлиники №1
В нем будут лечить жителей Железнодорожного района.
Фото: департамент здравоохранения Орловской области
Губернатор Орловской области Андрей Клычков потребовал ускорить темпы по подготовке строительства нового корпуса поликлиники №1. В нем будут обслуживаться жители Железнодорожного района Орла.
Стройка начнется в районе улицы Паровозной и Московского шоссе. Срок выхода из экспертизы обозначен.
Андрей Клычков, губернатор Орловской области:"15 ноября – это уже крайний срок выхода на заключенный контракт. Не на размещение – а на уже готовый контракт. Поэтому ускоряйтесь по экспертизе и размещайтесь на конкурс".
Напомним, ранее сообщалось, что здание запланировали шестиэтажным. В нем откроют пять отделений. Также будет работать дневной стационар с 18 койками.