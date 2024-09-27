Скончалась почетный гражданин Болховского района и Герой Социалистического Труда Мария Мосина
Ей было 93-года.
Фото: портал правительства Орловской области
Скончалась почетный гражданин Болховского района и Герой Социалистического Труда Мария Мосина. Об этом сообщает региональный информационный портал.
Марии Мосиной было 93-года. За свою жизнь она работала дояркой в колхозе имени Горького, избиралась депутатом Орловского областного и Болховского районного Советов депутатов. Звания Героя Социалистического Труда Мария Мосина удостоилась за достигнутые успехи в развитии животноводства, увеличение производства и заготовок молока.