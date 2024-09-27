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8:55, 27 сентября 2024 года Орловская область отмечает 87-ю годовщину образования Регион был образован постановлением ЦИК СССР путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей.





27 сентября Орловская область отмечает 87-летие. Регион был образован постановлением ЦИК СССР путем выделения районов (уездов) бывшей Орловской губернии из состава приписанных к Курской, Западной и Воронежской областей.



Ранее в состав нашего региона входили Брянск, Елец и еще 59 районов. Во время оккупации Орла функции областного центра исполнял Елец. В 1944 году ряд районов Орловщины передали в состав вновь образуемых Брянской и Калужской областей.



Окончательно регион сформировался в 1954 году, когда ряд районов области и Елец отошли к Липецкой области.





Артем Ежаков



