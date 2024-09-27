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8:47, 27 сентября 2024 года В центре Орла сгорел "Мерседес" Иномарка вспыхнула утром 27 сентября.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Утром 27 сентября на площади Мира в Орле загорелся "Мерседес". Как сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области, пожарные прибыли на вызов спустя несколько минут и оперативно потушили пламя. Никто не пострадал.
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