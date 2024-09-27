Главная » Новости



7:33, 27 сентября 2024 года 27 сентября православные орловцы отмечают праздник Воздвижения Что означает этот праздник в церковной традиции и какие есть народные приметы.



Фото: архив "Вестей"

27 сентября 2024 празднуется Воздвижения Креста Господня. Это один из двунадесятых праздников. Наши предки связывали с ним разные обычаи. Какие есть народные приметы, что можно и что нельзя делать по народному календарю? Рассказываем.



Праздник установлен в честь обретения Креста, на котором был распят Христос. Считается, что нашла его царица Елена, мать императора Константина, первым прекратившего гонения в отношении христиан. В церкви совершается всенощное бдение, принято соблюдать пост.



На Руси считалось, что к Воздвижению наступает настоящая осень. Заканчивался сбор урожая, запирались ворота и калитки во дворах. Не принято было ходить в лес, предки считали, что туда сползаются змеи, а медведи устраивают себе берлоги. Считалось также, что если дует северный ветер, будущее лето будет теплым, а западный сулит плохую погоду. Резкое похолодание предвещает раннюю весну. А теплая погода в праздник Воздвижения говорит о том, что холодов не будет до Покрова Пресвятой Богородицы, который празднуется 14 октября. Кроме того теплый и солнечный день предвещает позднюю зиму.



Праздник не принято шумно отмечать. По народным приметам, не стоит давать деньги в долг, рассказывать о своих планах.





Ольга СУПОНЕВА



