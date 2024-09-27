В Орле прошли соревнования по тактической стрельбе
Свое мастерство показали 25 стрелков военно-спортивных и военно-патриотических клубов региона.
Фото: "Вести-Орел"
В Орле состоялись соревнования по тактической стрельбе, организованные Центром патриотического воспитания "Патриот-57". В них приняли участие 25 стрелков из военно-спортивных и военно-патриотических клубов региона.
Состязания посвятили памяти кавалера ордена Мужества Михаила Мильшина. Воспитанник орловского Центра "Десантник" был смертельно ранен во время выполнения боевого задания в Сирии. Михаил скончался 6 сентября 2020 года в военном госпитале имени Бурденко.