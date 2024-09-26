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21:00, 26 сентября 2024 года

В Орле обсудили взаимодействие школ и музеев региона

Горячая дискуссия развернулась в музее Тургенева.



В Орле искали способ сделать музей более привлекательным для посещения школьниками. В рамках круглого стола, который состоялся в музее Тургенева, участники активно обсуждали возможные пути сотрудничества.

На повестке крайне актуальные вопросы: почему школьники и учителя избегают литературных музеев? Какие современные методы и жанры работы с молодежью пользуются наибольшей популярностью? Как наладить успешное сотрудничество школы и музея? Что сами школьники думают о музеях и что хотят там делать?

Пока вопросов больше, чем ответов. Школы высказывали претензии к музеям в том, что они не всегда соответствуют современному восприятию литературы детьми. А музеи, в свою очередь, упрекали школы в том, что те не участвуют в их образовательных программах и не стремятся к совместным проектам. Однако, несмотря на все разногласия, участники круглого стола увидели пути решения, которые могли бы удовлетворить всех.

- Первый шаг нашей общей стратегии - это, конечно, поиск возможностей для воспитательного взаимодействия. Мы начинаем с учителя, который вовлекается в наш художественный процесс, а затем уже вовлекает школьников, - отметила председатель орловского Тургеневского общества Наталья Меркурьева.

Музей всегда был неотъемлемой частью образовательного процесса, но вопрос о том, нужно ли его делать просто популярным местом, остается открытым.



Эва Стасюлевич
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