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21:00, 26 сентября 2024 года В Орле обсудили взаимодействие школ и музеев региона Горячая дискуссия развернулась в музее Тургенева.







В Орле искали способ сделать музей более привлекательным для посещения школьниками. В рамках круглого стола, который состоялся в музее Тургенева, участники активно обсуждали возможные пути сотрудничества.



На повестке крайне актуальные вопросы: почему школьники и учителя избегают литературных музеев? Какие современные методы и жанры работы с молодежью пользуются наибольшей популярностью? Как наладить успешное сотрудничество школы и музея? Что сами школьники думают о музеях и что хотят там делать?



Пока вопросов больше, чем ответов. Школы высказывали претензии к музеям в том, что они не всегда соответствуют современному восприятию литературы детьми. А музеи, в свою очередь, упрекали школы в том, что те не участвуют в их образовательных программах и не стремятся к совместным проектам. Однако, несмотря на все разногласия, участники круглого стола увидели пути решения, которые могли бы удовлетворить всех.



- Первый шаг нашей общей стратегии - это, конечно, поиск возможностей для воспитательного взаимодействия. Мы начинаем с учителя, который вовлекается в наш художественный процесс, а затем уже вовлекает школьников, - отметила председатель орловского Тургеневского общества Наталья Меркурьева.



Музей всегда был неотъемлемой частью образовательного процесса, но вопрос о том, нужно ли его делать просто популярным местом, остается открытым.







Эва Стасюлевич



