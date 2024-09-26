четверг 26.09.2024 21:16:48 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:00, 26 сентября 2024 года

В Орловской области закупили для фронта два мотоцикла

Передача мототранспорта военным состоялась на полигоне "Бригады Катукова".



В Орловской области приобрели два мотоцикла для нужд участников СВО. Военным технику передали 26 сентября. Встреча состоялась на полигоне "Бригады Катукова". Там же дружинники продемонстрировали свои боевые навыки, полученные в ходе тренировок.

- Опыт, который мы передаем - это опыт наших боевых друзей и товарищей. Сейчас на фронтах СВО у нас служит около 30 человек, которые героически выполняют свою задачу. Они сражаются от Запорожья до Курска, от Донецка до Херсона, - рассказал командир отряда народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов.

На полигон приехал губернатор Андрей Клычков, чтобы лично передать мотоциклы военнослужащим, участвующим в СВО. Один из них был предоставлен региональными властями, а другой - Орловской епархией.

- Передаем два мотоцикла, которые, я надеюсь, будут служить для защиты наших ребят, для выполнения боевых задач. И самое главное, чтобы они помогали спасать жизни бойцов, - сказал глава региона.


Антон Киселёв
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.