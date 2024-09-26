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20:00, 26 сентября 2024 года В Орловской области закупили для фронта два мотоцикла Передача мототранспорта военным состоялась на полигоне "Бригады Катукова".







В Орловской области приобрели два мотоцикла для нужд участников СВО. Военным технику передали 26 сентября. Встреча состоялась на полигоне "Бригады Катукова". Там же дружинники продемонстрировали свои боевые навыки, полученные в ходе тренировок.



- Опыт, который мы передаем - это опыт наших боевых друзей и товарищей. Сейчас на фронтах СВО у нас служит около 30 человек, которые героически выполняют свою задачу. Они сражаются от Запорожья до Курска, от Донецка до Херсона, - рассказал командир отряда народной дружины "Бригада Катукова" Денис Орлов.



На полигон приехал губернатор Андрей Клычков, чтобы лично передать мотоциклы военнослужащим, участвующим в СВО. Один из них был предоставлен региональными властями, а другой - Орловской епархией.



- Передаем два мотоцикла, которые, я надеюсь, будут служить для защиты наших ребят, для выполнения боевых задач. И самое главное, чтобы они помогали спасать жизни бойцов, - сказал глава региона.





Антон Киселёв



