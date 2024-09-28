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19:00, 27 сентября 2024 года

Покровский завод по производству пневмооборудования отмечает полувековой юбилей

Свою продукцию предприятие поставляет в 15 регионов России.



Покровский завод по производству пневмооборудования отмечает юбилей. Предприятие уже более полувека успешно поставляет свою продукцию в 15 регионов России.

На заводе трудятся около 50 человек, которые занимаются производством различных модификаций пневмооборудования. Здесь наладили выпуск более 300 видов продукции, включая пневмораспределители, маслораспылители, блоки подготовки воздуха и кондиционирования, преобразователи и клапаны. 

Партнерами покровского завода являются ведущие предприятия автомобильной, легкой и тяжелой промышленности, а также добывающие, строительные и железнодорожные компании из различных уголков России - от Москвы до Сибири. В ближайших планах - расширение географии поставок и увеличение штата сотрудников. Только за первое полугодие было произведено и отгружено на 15% больше готовой продукции, чем годом ранее.

Как и 50 лет назад, предприятие продолжает совершенствовать свои технико-экономические и производственные показатели, а также заботиться о благополучии своих сотрудников.


Екатерина Габова
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