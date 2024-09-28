Главная » Новости



19:00, 27 сентября 2024 года Покровский завод по производству пневмооборудования отмечает полувековой юбилей Свою продукцию предприятие поставляет в 15 регионов России.







Покровский завод по производству пневмооборудования отмечает юбилей. Предприятие уже более полувека успешно поставляет свою продукцию в 15 регионов России.



На заводе трудятся около 50 человек, которые занимаются производством различных модификаций пневмооборудования. Здесь наладили выпуск более 300 видов продукции, включая пневмораспределители, маслораспылители, блоки подготовки воздуха и кондиционирования, преобразователи и клапаны.



Партнерами покровского завода являются ведущие предприятия автомобильной, легкой и тяжелой промышленности, а также добывающие, строительные и железнодорожные компании из различных уголков России - от Москвы до Сибири. В ближайших планах - расширение географии поставок и увеличение штата сотрудников. Только за первое полугодие было произведено и отгружено на 15% больше готовой продукции, чем годом ранее.



Как и 50 лет назад, предприятие продолжает совершенствовать свои технико-экономические и производственные показатели, а также заботиться о благополучии своих сотрудников.





Екатерина Габова





