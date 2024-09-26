четверг 26.09.2024 21:16:36 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС





Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Семейный альбом
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

20:30, 26 сентября 2024 года

В Глазуновском районе появился сквер, посвященный героям войны

Это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".



В Глазуновском районе Орловской области появилась еще одна точка притяжения, которая станет напоминанием младшему поколению о героях Великой Отечественной войны. Реконструкция проведена благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Стоимость работ - около полутора миллионов рублей.

На небольшой площади, где раньше была неухоженная клумба, расположился новый сквер. Здесь установлены бордюры, лавочки, освещение и урны, а также две консоли в цветах государственного флага. В скором времени в сквере появятся бюсты героев Советского Союза, которые защищали глазуновскую землю от фашистских захватчиков.

Площадь решили выложить плиткой в виде звезды. В центре загорится Вечный огонь, пока он находится на стадии доработки. Чтобы именно эта территория стала новой точкой притяжения в районе, жители проголосовали лично. В результате было создано благоустроенное пространство для отдыха.


Александра Бахтина
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.