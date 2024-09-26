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20:30, 26 сентября 2024 года В Глазуновском районе появился сквер, посвященный героям войны Это стало возможным благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда".







В Глазуновском районе Орловской области появилась еще одна точка притяжения, которая станет напоминанием младшему поколению о героях Великой Отечественной войны. Реконструкция проведена благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда". Стоимость работ - около полутора миллионов рублей.



На небольшой площади, где раньше была неухоженная клумба, расположился новый сквер. Здесь установлены бордюры, лавочки, освещение и урны, а также две консоли в цветах государственного флага. В скором времени в сквере появятся бюсты героев Советского Союза, которые защищали глазуновскую землю от фашистских захватчиков.



Площадь решили выложить плиткой в виде звезды. В центре загорится Вечный огонь, пока он находится на стадии доработки. Чтобы именно эта территория стала новой точкой притяжения в районе, жители проголосовали лично. В результате было создано благоустроенное пространство для отдыха.





Александра Бахтина



