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17:00, 26 сентября 2024 года Андрей Клычков провел личный прием граждан Речь шла и помощи участникам СВО.



Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

26 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел личный прием граждан. К главе региона за помощью обратились жители Орла и Орловского округа. В центре внимания были вопросы, связанные с реализацией прав и оказанием поддержки участникам СВО.



В частности, речь шла о предоставлении региональной денежной выплаты в связи с ранением и заболеванием, полученными в ходе участия в боевых действиях. Также был затронут вопрос вопрос о предоставлении мер социальной поддержки ветерану СВО.



На личном приеме присутствовали члены правительства Орловской области, представители муниципальной власти, филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Орловской области и правоохранительных структур. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.







Сергей Мерцалов



