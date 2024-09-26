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17:00, 26 сентября 2024 года

Андрей Клычков провел личный прием граждан

Речь шла и помощи участникам СВО.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

26 сентября губернатор Орловской области Андрей Клычков провел личный прием граждан. К главе региона за помощью обратились жители Орла и Орловского округа. В центре внимания были вопросы, связанные с реализацией прав и оказанием поддержки участникам СВО.

В частности, речь шла о предоставлении региональной денежной выплаты в связи с ранением и заболеванием, полученными в ходе участия в боевых действиях. Также был затронут вопрос вопрос о предоставлении мер социальной поддержки ветерану СВО.

На личном приеме присутствовали члены правительства Орловской области, представители муниципальной власти, филиала Государственного фонда "Защитники Отечества" в Орловской области и правоохранительных структур. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. 



Сергей Мерцалов
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